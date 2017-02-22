С 1 по 3 марта в Красноярске пройдет XI Сибирский стоматологический форум – крупнейший в регионе проект, который ежегодно собирает специалистов-стоматологов со всего мира. Одним из участников форума станет известный эксперт в области обработки дентальных имплантатов доктор Жан-Клод Пюип из Швейцарии.

Доктор Пюип расскажет о роли промышленной обработки поверхности для остеоинтеграции имплантатов и представит некоторые способы такой обработки. Он работает в области обработки поверхности уже в течение 30 лет, в настоящее время занимает должность технического директора в Steiger в Швейцарии, является одним из основателей Европейской академии поверхностных обработок и членом ряда научных обществ и комитетов в Швейцарии и в Германии.





Лекция состоится 2 марта с 11:00 до 13:00 в павильоне № 5 в рамках Сибирского стоматологического форума.

В рамках Сибирского стоматологического форума 2 и 3 марта также пройдет масштабное профессиональное событие – II Сибирский конгресс по эстетической стоматологии. Для специалистов выступят ведущие стоматологи России и зарубежья. Сейчас идет набор участников мероприятия. На данный момент уже зарегистрировались специалисты из 11 городов России: Красноярска и Красноярского края, Абакана, Кызыла, Барнаула, Читы, Кемерово и др.

Оставить заявку и узнать подробнее о лекторах и программе мероприятия можно на сайте.

Напоминаем, что открыта бесплатная регистрация по ссылке

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ "Сибирь".