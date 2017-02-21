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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин "ушел из жизни на боевом посту", когда до его 65-го дня рождения оставалось несколько часов по московскому времени.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Она приводит слова министра, который отметил, что шел по жизни рядом с Чуркиным. Лавров напомнил, что весной 1990-го их одновременно назначили заместителями министра. Лавров курировал ООН, а Чуркин – Балканы, "став одновременно специальным представителем президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии". Глава российского МИД вспоминает, что в этом качестве почти весь февраль 1994 года Чуркин провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, "добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке "Маркале", ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов".
Также он отметил, что Чуркин встретил свой 42-й день рождения в Сараево, где каждый день тогда работали снайперы. При этом Лавров отметил, что Чуркину удалось добиться нужного результата. "И мне захотелось поздравить его стихами", – передает Захарова слова главы МИД. Вот они:
Специальному представителю президента РФ Виталию Ивановичу Чуркину
Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул
И под взглядом Акаши раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента?
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С днем рождения! Наша взяла!
21 февраля 1994 года.
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