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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин "ушел из жизни на боевом посту", когда до его 65-го дня рождения оставалось несколько часов по московскому времени.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она приводит слова министра, который отметил, что шел по жизни рядом с Чуркиным. Лавров напомнил, что весной 1990-го их одновременно назначили заместителями министра. Лавров курировал ООН, а Чуркин – Балканы, "став одновременно специальным представителем президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии". Глава российского МИД вспоминает, что в этом качестве почти весь февраль 1994 года Чуркин провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, "добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке "Маркале", ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов".

Также он отметил, что Чуркин встретил свой 42-й день рождения в Сараево, где каждый день тогда работали снайперы. При этом Лавров отметил, что Чуркину удалось добиться нужного результата. "И мне захотелось поздравить его стихами", – передает Захарова слова главы МИД. Вот они:

Специальному представителю президента РФ Виталию Ивановичу Чуркину

Сквозь буран, снегопады, заносы,

Под прицелами НАТОвских дул

И под взглядом Акаши раскосым

Дипломат свою линию гнул.

Ни угрозы и ни ультиматум

Не сломили движенье вперед.

Аплодирует мир дипломату,

По заслугам хвалу воздает.

Не придумаешь лучше момента?

День рожденья отметить в бою.

Специальный посол Президента

С честью сделал работу свою.

На исходе боснийских баталий

Пьем за эти мужские дела.

От души поздравляем, Виталий!

С днем рождения! Наша взяла!

21 февраля 1994 года.