Федеральный бюджет дополнительно выделил Алтайскому краю 2,146 млрд рублей на газификацию, жилье молодым семьям на реализацию партийных проектов "Единой России". На сессии АКЗС в среду, 22 февраля, депутаты примут поправки в бюджет региона.

Из этих средств 1,508 млрд рублей — субсидии по различным программам, 637 млн рублей – межбюджетные трансферты, пояснил председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.

На что пойдут эти средства:

499 млн рублей — возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

327 млн рублей — реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в школах.

219 млн рублей — строительство и реконструкция дорог к общественно значимым сельским объектам и к объектам сельскохозяйственного производства и переработки.

Читайте также: Принят бюджет Алтайского края на 2017 год

156 млн рублей — реализация федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года". В том числе 7 млн рублей — на гранты на поддержку местных инициатив, 20,7 млн рублей — на обеспечение водоснабжения, 30,7 млн рублей – на мероприятия по газификации, 8,5 млн рублей – на ФАПы, 5,3 млн рублей – на строительство и реконструкцию плоскостных спортивных сооружений, а 84,2 млн рублей – на обеспечение жильем молодых семей и специалистов в сельской местности.

Еще почти 20 млн выделено на реализацию партийных проектов "Единой России" "Городская среда" (11,7 млн рублей) и "Театры малых городов" (8,2 млн рублей).

Читайте также: "Единая Россия" отремонтирует в Алтайском крае ДК и дворы за счет бюджета

В рамках партийных проектов "ЕР", правда, за счет федерального бюджета, в регионе будет отремонтировано 12 муниципальных домов культуры в райцентрах и два театра (в Бийске и Рубцовске), а также немалое количество внутридворовых территорий. Общая сумма финансирования на три проекта (названные плюс "Местный дом культуры") региону будет выделено 533 млн рублей.