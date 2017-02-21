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Пожар, произошедший в одном из домов села Полуямки Михайловского района, унес жизни 65-летней женщины и ее 32-летнего сына.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю, тела были обнаружены утром 21 февраля. Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за перекала печи.

По факту трагедии организована доследственная проверка.

В краевом управлении СКР добавляют, что за последние дни в Алтайском крае нарушения правил эксплуатации печного и электрического оборудования унесли жизни нескольких человек.

В этой связи правоохранители просят жителей региона соблюдать пожарную безопасность.