Комфортный микроклимат в помещениях, где мы проводим большую часть жизни, улучшает работоспособность и настроение. Никто не будет спорить, что гораздо приятнее находиться в помещении со свежим воздухом нормальной температуры, чем в душной, жаркой или, наоборот, чрезмерно охлажденной комнате. Справиться с задачей поддержания идеального климата может кондиционер. Компания "Техноком" предлагает квалифицированные услуги по их подбору и установке.

В 2016 году компания "Техноком" заняла первое место в крае по объемам продаж кондиционеров. Добиться такого результата помогла не только ценовая политика организации, но и наличие квалифицированных кадров, которые могут качественно справиться с любой задачей.

Отличительной чертой "Технокома" является собственная система контроля качества. Сначала к клиенту бесплатно приезжает инженер компании, который делает обследование и говорит окончательную цену, которая включает в себя все работы и расходные материалы. Если клиент согласен со всеми расчетами и условиями, то сотрудники "Технокома" уже на следующий день производят монтаж кондиционеров. После установки системы контроль не заканчивается. Оператор компании обзванивает всех клиентов, чтобы узнать, остались ли они довольны обслуживанием. Учитывается много факторов: вежливость монтажника, время и эстетичность выполненной работы, был ли убран мусор. Если клиент не готов поставить "пять" баллов за работу, то за все недоделки ложатся на монтажника. Таким образом, компании стимулирует свой персонал не халтурить на работе, а выполнять все качественно.

Компания "Техноком" приготовила подарок своим клиентам: сплит систему кондиционирования воздуха можно приобрести всего 9999 рублей, а всем, кто будет осуществлять покупку до мая — установка обойдется бесплатно.

Пр. Ленина, 3, ТЦ "7 Континент"

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