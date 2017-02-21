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Житель рабочего поселка Благовещенский в Алтайском крае обвиняется в убийстве своего знакомого, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве отмечают, что обвинение предъявлено 39-летнему мужчине. Согласно версии следствия, поздним вечером 17 февраля фигурант дела находился в гостях у своего 40-летнего знакомого.

Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес хозяину дома несколько ударов топором. В результате потерпевший скончался.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Расследование продолжается.