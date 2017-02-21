Виктор Фоминых, президент Союза зернопереработчиков Алтая, скончался во вторник, 21 февраля. Об этом ИА "Амител" рассказал один из наших ньюсмейкеров.
Виктор Алексеевич является одним из главных экспертов в области сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции в Сибири. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, награжден медалью Алтайского края "За заслуги в труде", медалью Российского союза мукомольных и крупяных предприятий "За вклад в развитие отрасли хлебопродуктов – 2004".
Союз зернопереработчиков Алтая под его руководством был одним из ключевых организаторов ставшей уже традиционной Зимней зерновой конференции, проходящей в алтайском городе-курорте Белокуриха.
Виктор Алексеевич Фоминых родился 6 августа 1947 года. В 1974 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. В 1980-1983 годах работал директором овцеводческого совхоза им. Куйбышева (с. Завьялово). С 1996 по 2004 год работал гендиректором ОАО "Алтайзернопродукт".
Комментарии
ОБАЛДЕТЬ ! НЕ верится ! Удивительный был человек. Мы с ним были вместе депутатами того знаменитого последнего советского и первого демократического крайсовета (1990-94 гг). Этот человек умел сочетать доброжелательность крестьянина, профессионализм производственника и мудрость политика.Именно на эти годы выпали самые революционные преобразования в аграрном секторе - частная собственность, земельные паи, приватизация, становление переработки. Поскольку я все-таки не аграрий, поэтому у меня по жизни всегда есть непререкаемые авторитеты. И первым из них были два человека - Фоминых и профессор АГАУ Альбина Ивановна Колобова. Виктор Фоминых как и первый губернатор в новой России Владимир Райфикешт сделали правильный крен в приватизации зернопереработки, как локомотива развития сельского хозяйства. И здесь тоже жизнь меня связала с удивительным человеком, ныне покойным создателем "Алейскзернопродукта" Сергеем Старовойтовым, который стоял у истоков и создания "Школы реальной политики". И у нас сформировалась целая плеяда зернопереработчиков, которые для меня тоже являются непререкаемыми авторитетами-экспертами - Гачман, Титов, Покорняк. А целая плеяда фермеров связанных с производством зерна - Устинов, Дуров, Гуков. Начал вспоминать этих удивительных людей и по сути это целый пласт истории Алтайского края и безусловно все эти годы уникальную роль на себя брал ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ФОМИНЫХ. Пусть земля ему будет пухом. А родным и близким искренние соболезнования.