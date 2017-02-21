Виктор Фоминых, президент Союза зернопереработчиков Алтая, скончался во вторник, 21 февраля. Об этом ИА "Амител" рассказал один из наших ньюсмейкеров.

Виктор Алексеевич является одним из главных экспертов в области сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции в Сибири. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, награжден медалью Алтайского края "За заслуги в труде", медалью Российского союза мукомольных и крупяных предприятий "За вклад в развитие отрасли хлебопродуктов – 2004".

Союз зернопереработчиков Алтая под его руководством был одним из ключевых организаторов ставшей уже традиционной Зимней зерновой конференции, проходящей в алтайском городе-курорте Белокуриха.

Виктор Алексеевич Фоминых родился 6 августа 1947 года. В 1974 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. В 1980-1983 годах работал директором овцеводческого совхоза им. Куйбышева (с. Завьялово). С 1996 по 2004 год работал гендиректором ОАО "Алтайзернопродукт".