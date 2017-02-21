Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин надеется, что строящаяся набережная Оби в краевой столице полюбится горожанам так же, как и новая лестница в Нагорном парке.

Как сообщили в пресс-центре горадминистрации, проект набережной обсудили на совещании в мэрии. "Нагорный парк, набережная – этим проектам мы уделяем очень пристальное внимание. При строительстве первой лестницы к Нагорному парку убедился, что все правильно сделали, посоветовавшись с общественностью. Горожане полюбили новую лестницу. Надо, чтобы так же было и с остальными объектами туркластера", – подчеркнул глава администрации.

Также сити-менеджер указал на то, что властям в этом контексте очень важна точка зрения профессионалов и общественности.

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Главный инженер "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров в ходе совещания продемонстрировал уточненные эскизные предложения по проекту набережной, отметив: "На территории Нагорного парка преимущественно место для спокойных прогулок и семейного отдыха, на набережной – пешеходная зона, амфитеатр, площадки для активного отдыха. Озеленение, наружное освещение тоже предусмотрены".

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В мэрии Барнаула добавляют, что проект будущей набережной вынесут на обсуждение Общественного совета по развитию туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".

Напомним, что длина набережной составит около 500 метров. Вдоль нее установят скамейки, торговые павильоны и площадки для детей. Также здесь будет обустроена еще одна лестница в Нагорный парк, создадут "амфитеатр" для проведения праздничных программ.

Кроме того, набережную обустроят навесами от дождя и солнца, велодорожкой и специальными коридорами для проезда уборочной техники.