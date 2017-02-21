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Авария с участием двух бронетранспортеров произошла во вторник, 21 февраля, около 13:30 на Бердском шоссе в Новосибирске, сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на мобильное приложение "Автоспас".

Уточняется, что колонна военной техники ехала со стороны Матвеевки в направлении речного вокзала. В районе остановки "Звездная" средний из трех БТР внезапно развернуло почти на 180 градусов. Во вставшую поперек трассы машину врезался другой бронетранспортер, который двигался замыкающим.

Очевидцы утверждают, что военная техника в результате ДТП не пострадала.

После вынужденной остановки машины выстроились вновь в колонну и продолжили движение.