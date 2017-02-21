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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина заблокировала принятие заявления председателя Совбеза ООН, которое было посвящено скончавшемуся днем ранее постоянному представителю РФ при ООН Виталию Чуркину. Об этом во вторник, 21 февраля, пишет "Лента.ру" со ссылкой на страницу Захаровой в Facebook.

"В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе", — цитирует издание ее слова.

Отмечается, что сейчас председателем Совбеза ООН является Украина. Она пробудет им до конца текущего месяца.

Издание добавляет, что ранее 21 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление для прессы по поводу кончины постпреда РФ при организации. В документе, который был утвержден вечером 20 февраля, сказано, что члены СБ выразили глубокие соболезнования семье Чуркина, российскому правительству и народу.

При этом, как сообщает РИА Новости, официальное заявление, с которым собирались выступить члены Совета Безопасности, заблокировал представитель украинской делегации.

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Напомним, Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, за день до своего 65-летия. Он умер в результате сердечного приступа.