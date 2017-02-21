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Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области

, ИА "Амител"
Срок полномочий Сергея Жвачкина в качестве губернатора должен был истечь в марте

Фото: kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин подписал указ о переводе Сергея Жвачкина на должность временно исполняющего обязанности губернатора Томской области. Текст указа опубликован на сайте президента РФ во вторник, 21 февраля.

"Принять отставку губернатора Томской области Жвачкина С.А. по собственному желанию. Назначить Жвачкина Сергея Анатольевича временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Томской области", — сказано в документе.

Отметим, что Жвачкин занимал пост главы региона. Он попросился в отставку с занимаемой должности на встрече с Путиным, выразив желание принять участие в сентябрьских выборах текущего года.

По словам и.о. главы Томской области, он хотел бы вернуться для того, чтобы "закрепить позиции, которые удалось завоевать вместе с томичами".

Путин отметил, что команда Жвачкина "демонстрирует работоспособность, желание работать и умение", а также пожелал ему успехов.

Полномочия Жвачкина как губернатора региона должны были завершиться 17 марта.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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