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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что тема ограничения использования наличных в России заслуживает внимания, но движение к этому будет учитывать имеющиеся реалии. Соответствующее заявление он сделал, комментируя сообщения СМИ о подготовке предложений по ограничению оборота наличных в экономике РФ, пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, практика минимизации хождения наличных действует во многих странах. "Поэтому вопрос этот, безусловно, заслуживает внимания", — добавил он, подчеркнув, что при этом нужно учитывать реалии страны в плане хождения пластиковых карт, степени распространения банковских услуг и так далее.

По словам Пескова, есть разные точки зрения по данному вопросу, однако эта практика является мировой, и она позитивно себя зарекомендовала. "Движение, конечно же, в ту сторону какое-то так или иначе будет, но темпы, безусловно, зависят от многих факторов", — заключил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что с проблемой теневой экономики сталкиваются страны по всему миру, в том числе и РФ, являющаяся участницей всех международных конвенций, договоров и соглашений, которые направлены на борьбу с "отмыванием" денег.

Напомним, об обсуждении в правительстве способов ограничения использования наличных ранее сообщили "Ведомости", ссылаясь на федеральных чиновников и экспертов, которые участвуют в дискуссии.