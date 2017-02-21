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Следователи предъявили обвинение 49-летнему директору строительной компании в хищении денег участников долевого строительства, которое было совершено в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, обвиняемый спланировал похитить деньги дольщиков строительства многоквартирного дома в течение длительного периода времени, которые принадлежали неопределенному кругу лиц. Для этого мужчина зарегистрировал ООО, став генеральным директором фирмы, а также привлек в качестве инвесторов третьих лиц, которые не были посвящены в его преступные планы.

Затем мужчина получил необходимую документацию для строительства и начал проводить работы под видом осуществления законной деятельности. Однако затем он противоправно получал деньги граждан на строительство, не собираясь продолжать возведение многоквартирного жилого дома.

Обвиняемый заключил свыше сотни договоров долевого участия в строительстве многоэтажки, а затем, в период с марта 2014 года по июль 2015, используя служебное положение гендиректора, он похитил деньги граждан и организаций на общую сумму свыше 90 миллионов рублей. После этого мужчина скрылся за пределы Алтайского края и долго находился в розыске.

В январе 2017 года его задержали в Магнитогорске, где суд по ходатайству следователя заключил его под стражу. Мужчину обвиняют в мошенничестве, которое совершено лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Сейчас следствие собирает и закрепляет доказательства по делу. Расследование продолжается.