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Украинский лидер Петр Порошенко полагает, что необходимо усилить антироссийские санкции из-за того, что Россия признала документы отдельных районов Донецкой и Луганской областей, передает "Интерфакс".

Президент Украины отметил, что "с точки зрения международного права это уже элемент признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от минского процесса", так как данные шаги несовместимы с имплементацией Минских соглашений. Порошенко назвал это "чрезвычайно тревожным явлением", требующим решительных действий. "Вплоть до усиления санкций", — приводит его слова пресс-служба главы государства.

Отмечается, что данное заявление Порошенко сделал по итогам встречи в Киеве с еврокомиссаром по гуманитарным вопросам Христосом Стиланидесом.

Агентство напоминает, что 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал Указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что признание Москвой документов ДНР и ЛНР не противоречит международному праву и Минским соглашениям, отметив, что решение было принято "по гуманитарным соображениям".