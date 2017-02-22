Фото: vk.com/barneos22

Экстремальные погодные условия, которые наблюдались в Алтайском крае последние двое суток, в среду, 22 февраля, начнут меняться в сторону более умеренной обстановки.

В ночь на 22 февраля в регионе еще действовало штормовое предупреждение. Однако, по данным краевого Гидрометцентра, днем ветер начнет успокаиваться и при порывах будет достигать 17 метров в секунду.

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В северных районах края ожидается снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах снежные заносы, гололедица. Днем по региону 0…-5 градусов, местами +1…+6 градусов.

В Барнауле в первой половине дня снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы. Днем в краевой столице около 0 градусов. Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду.

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Напомним, из-за сложной погодной обстановки в регионе даже объявлялся режим ЧС. В течение двух дней имели место серьезные перебои с транспортным сообщением.