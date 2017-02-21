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Власти Новосибирска в честь 80-летия области по ошибке вручили почетным гражданам региона юбилейные медали с итальянским флагом. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сообщение общественника Евгения Митрофанова на его странице в Facebook.

Уточняется, что путаница произошла еще на стадии формирования госзакупки на изготовление наград — в техзадании указали неправильную последовательность цветов флага на колодке медали.

Издание пишет, что флаг Новосибирской области представляет собой три вертикальные полосы красного, белого (с узкой синей полосой) и зеленого цветов, но колодка в юбилейных медалях оказалась цветом флага Италии — зелено-бело-красной.

Подчеркивается, что к юбилейным мероприятиям власти изготовят 50 тысяч комплектов наград "80 лет Новосибирской области". РИА Новости отмечает, что 16 февраля губернатор региона Владимир Городецкий вручил первые медали свыше 20 заслуженным гражданам области.

По словам главы департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова, на замену уже выпущенных с изъяном медалей потратят не более 10 тысяч рублей. Чиновник подтвердил наличие технической ошибки в эскизе и отметил, что для первого вручения была изготовлена небольшая партия. По его словам, ошибку уже исправили, а все последующие медали изготовят с корректным расположением полос.