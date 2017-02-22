Фото: avito.ru

Коттедж площадью 277 квадратных метров, который находится в поселке Солнечная Поляна в Барнауле, продают за 10,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом расположен на улице Тихая на участке 10,7 сотки. На первом этаже находится прихожая, кухня-столовая, гостиная, спальня.

На втором этаже расположены гостиная, три спальни, гардеробная, санузел. Также есть цокольный этаж, где размещены котельная, спортзал и подсобные помещения. На участке расположены два гаража, беседка и баня.

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"Дом меблирован! В шаговой доступности общественный транспорт, школы, детсады и т.д.", – говорится в объявлении.