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Православные бизнесмены собираются предложить патриарху Кириллу шесть названий банка для бедных, заявки на регистрацию которых поданы в Роспатент. Об этом сообщает агентство "Москва".

Президент первой патентной компании Анатолий Аронов отметил, что патриарху предложат такие варианты, как "Справедливость", "Совесть банк", "Простой банк", "По совести банк", "Бог в помощь банк" и "БдБ24".

По словам Аронова, банк будет заниматься микрокредитованием физлиц на сумму до 1 миллиона рублей для открытия бизнеса под низкие проценты. Он отметил, что в первую очередь кредитование рассчитано на коллективы, которые будут заниматься "традиционным для РФ "Артельным" предпринимательством".

Znak напоминает, что создать в РФ банк для бедных, а также ограничить деятельность микрофинансовых организаций патриарх Кирилл предложил на Рождественских чтениях в Государственной думе. Он отметил, что ознакомился в Индии с опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования.

По словам патриарха, порой человеку было необходимо лишь 200 долларов для того, чтобы начать свое дело. В Индии появился человек, который сам был из бедняков, создавший систему банков для бедных — без "сумасшедших" процентов, "без того, чтобы закабалять людей", отметил Кирилл. Он подчеркнул, что порой именно эти 200-300 долларов помогали людям начать свое дело. "Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать", — заключил глава РПЦ.