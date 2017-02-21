Фото: youtube.com

Студент из Японии Сатоюки Фудзимура попал в книгу рекордов Гиннесса, щелкнув пальцами почти 300 раз за одну минуту, сообщают "Вести" со ссылкой на Rocket News 24.

Уточняется, что молодой человек установил мировой рекорд — он сделал 296 щелчков. В сети размещено видео, на котором японец демонстрирует свои способности.

По словам Фудзимуры, данному искусству его научила мать еще в детстве.

Издание отмечает, что в ноябре прошлого года японец уже продемонстрировал умение быстро щелкать пальцами в эфире одного из местных телевизионных шоу. Тогда он смог сделать 292 щелчка, но официально его достижение не зафиксировали.

Прежнее достижение в этой области принадлежит шведу Йенсу Гудмансену, сделавшему в 2009 году 278 щелчков пальцами за одну минуту.