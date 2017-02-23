Фото: livejournal.com

Солнечная погода вернется в Алтайский край в четверг, 23 февраля, после трех дней сильных метелей и снегопадов.

Согласно данным краевого Гидрометцентра, днем в регионе без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Температура по краю составит -1...-6 градусов, в предгорьях -1…+4 градуса.

Ветер юго-западный три-восемь метров в секунду.

В краевой столице 23 февраля также без осадков, возможен туман, на дорогах гололедица. Днем в Барнауле -1…-3 градуса. Ветер до восьми метров в секунду.

Читайте также: "Побойтесь Бога, сидите дома". Снежный шторм бушует на алтайских трассах

Напомним, что в предыдущие дни в Алтайском крае были очень сильные метели, шквалистый ветер и обильные снегопады. Из-за резкого ухудшения погоды в регионе даже вводился режим ЧС, происходили перебои с транспортным сообщением.

Накануне погода резко сменилась на теплую и солнечную.