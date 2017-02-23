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Дом с каминной и утепленными дверями продают в Барнауле за 17 млн руб. Фото

, ИА "Амител"
Коттедж площадью 300 квадратных метров находится на улице Денисова

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 300 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 17 миллионов рублей.

Как сказано на сайте Avito.ru, дом находится на улице Денисова и расположен на участке восемь соток.

"Высота потолков три метра. В подвале теплый пол по всему периметру, на первом этаже теплый пол в кухне, прихожей, в ванной. На втором этаже теплый пол в эркере и в ванной. Зимой в доме очень тепло. Фундамент на подушке толщиной 45 сантиметров двойного армирования. Входные двери утепленные, не промерзают", — говорится в объявлении.

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На первом этаже находится прихожая, гостиная, кухня-столовая, каминная, кабинет, санузел, ванная. На втором этаже расположены четыре спальни, санузел, ванная.

"Роскошный вид на город. Участок восемь соток, имеются посадки. Обременение 2,8 млн. Сбербанк. Рассмотрю варианты обмена, можно поторговаться", — также отмечается в объявлении.


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