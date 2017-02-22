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Ученые рассказали, как цвет обоев влияет на секс и сон

, ИА "Амител"
В голубой спальне лучше спится, а карамельная подходит для занятий любовью

Фото: dizain-dom.ru

Цвет стен в спальне влияет на качество сна и секса. Это выяснили британские ученые, проведя исследование, в котором приняли участие 2 000 человек.

Наблюдая за добровольцами ученые выяснили, что в комнатах с голубыми стенами лучше спится, а те, у кого стены в спальнях карамельного оттенка, имеют больше секса, пишет svopi.ru.

По словам ученых, голубой цвет вызывает ощущение покоя, а кроме того помогает уменьшить кровяное давление и частоту сердечных сокращений — именно при таком состоянии возникает глубокий сон. При этом неважно, что в темноте люди не видят цвет стен. "Это удивительный результат, поскольку существуют специализированные рецепторы, называемые ганглиозные клетки в сетчатке части наших глаз, которые наиболее чувствительны к голубому цвету. Они склонны передавать информацию в область, находящуюся глубоко в нашем мозгу, которая может управлять 24-часовыми ритмами, и влияет на то, как человек чувствует себя на протяжении дня", — говорят авторы исследования.

Вывод британских ученых удивительно прост: чтобы соблюдать баланс, стены спален должны быть карамельно-голубого цвета. 


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