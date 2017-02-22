Ученые из Британии определили самое значимое отличие женской и мужской дружбы, сообщает Лента со ссылкой на газету The Guardian.

Согласно их исследованиям, мужчины поддерживают общение только, если периодически встречаются лично. Женщины могут без проблем дружить, находясь в сотни километров друг от друга. Для поддерживания дружбы им достаточно периодически созваниваться и переписываться в социальных сетях.

Такие выводы ученые сделали, проанализировав дружеские отношения между 30 старшеклассниками. После выпускного все они разъехались в разные места. Спустя 9 и 18 месяцев специалисты выяснили, с кем из школьных друзей они продолжают общаться.

По словам руководителя проекта Робина Данбара из Оксфордского университета, представительницы слабого пола более избирательны в выборе друзей, тогда как мужчины относятся к этому проще. Исследование авторов, по их словам, указывает на наличие гендерных особенностей дружбы.