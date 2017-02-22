Фото: inforesist.org

Президент США Дональд Трамп попытается заключить "сделку" с РФ по борьбе с терроризмом и экономическим вопросам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шона Спайсера.

По его словам, Трамп "ясно сказал", что если он сможет добиться сделки с РФ, чего не смог сделать ряд последних администраций, то так и поступит, "а если не сможет, то не поступит, но он попытается". Спайсер расценивает успех лидера США как позитивный знак того, что он сможет договориться с РФ.

"Если мы можем найти общие позиции по нанесению поражения ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), борьбе с терроризмом, росту экономики — там, где мы можем найти области (общих — ред.) экономических интересов, тогда мы так и сделаем", – добавил пресс-секретарь Трампа, отметив, что над этим продолжится работа с РФ.

В заключение Спайсер отметил, что если это в интересах Соединенных Штатов, то Трамп обязательно добьется сделки.

Напомним, Трамп во время предвыборной кампании говорил о намерении "поладить" с РФ, однако его ключевые назначенцы, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона и главу Пентагона Джеймса Мэттиса, заявляли, что речи об отмене антироссийских санкций и более широком сотрудничестве в военной сфере пока не идет.