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На дорогах Барнаула утром в среду, 22 февраля, образовались семибалльные заторы, гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, наиболее сложная ситуация наблюдается на пересечениях улицы Малахова с улицами Власихинской и Советской Армии, на участке Павловского тракта в сторону проспекта Строителей, а также на перекрестке Матросова – Смирнова. На этих отрезках дороги скорость движения равна 3-7 километрам в час.

Кроме этого, движение затруднено на отдельных участках улицы Попова, на улице Советской Армии, на проспекте Строителей перед пересечением с проспектом Красноармейским, на отрезках улицы Северо-Западной, проспекта Космонавтов и улицы 42 Краснознаменной Бригады.

Также в городе произошло ДТП на пересечении улицы Сухэ-Батора с улицей Малахова, собирается пробка.