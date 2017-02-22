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В Министерстве труда и соцзащиты РФ полагают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно установить отдельно для каждого из российских регионов, что должно помочь решить проблемы повышения минимальной зарплаты до прожиточного минимума (ПМ). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минтруда Максима Топилина.

"Нам кажется, что, решая проблему, целесообразно рассмотреть вопрос, что МРОТ должен фиксироваться на уровне региона. Нам представляется, что МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму. Нигде не сказано, что МРОТ должен быть единым по России",— цитирует его агентство.

По словам Топилина, доплаты к пенсиям, соцвыплаты и пособия привязаны к прожиточному минимуму, который очень различается в целом по стране. Министр отметил, что средний ПМ по стране – это ни на что не влияющая "виртуальная величина". В связи с этим в министерстве считают правильным установить МРОТ для каждого региона отдельно, в соответствии с местным прожиточным минимумом.

При этом Топилин отметил, что инициатива потребует юридической экспертизы. "Здесь нужны консультации с юристами, безусловно, может ли быть несколько МРОТ, фактически 85 МРОТ по России", – заключил он.

Агентство напоминает, что вопрос повышения МРОТ до прожиточного минимума поднимался не раз в последние несколько лет. В начале февраля глава Минтруда сообщал, что минимальная зарплата может быть приравнена к прожиточному минимуму в течение трех-пяти лет. В ноябре минувшего года стало известно, что Госдума может разработать законопроект о поэтапном доведении МРОТ до ПМ.

По словам вице-спикера Госдумы Александра Жукова, среднероссийский прожиточный минимум равен 11 тыс. 200 рублей, а МРОТ в данный момент установлен на уровне 7 тыс. 800 рублей.