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Минтруд предлагает установить МРОТ отдельно для каждого региона

, ИА "Амител"
Глава министерства отметил, что средний прожиточный минимум является "виртуальной величиной" и ни на что не влияет

Фото: media8.ru

В Министерстве труда и соцзащиты РФ полагают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно установить отдельно для каждого из российских регионов, что должно помочь решить проблемы повышения минимальной зарплаты до прожиточного минимума (ПМ). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минтруда Максима Топилина.

"Нам кажется, что, решая проблему, целесообразно рассмотреть вопрос, что МРОТ должен фиксироваться на уровне региона. Нам представляется, что МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму. Нигде не сказано, что МРОТ должен быть единым по России",— цитирует его агентство.

По словам Топилина, доплаты к пенсиям, соцвыплаты и пособия привязаны к прожиточному минимуму, который очень различается в целом по стране. Министр отметил, что средний ПМ по стране – это ни на что не влияющая "виртуальная величина". В связи с этим в министерстве считают правильным установить МРОТ для каждого региона отдельно, в соответствии с местным прожиточным минимумом.

При этом Топилин отметил, что инициатива потребует юридической экспертизы. "Здесь нужны консультации с юристами, безусловно, может ли быть несколько МРОТ, фактически 85 МРОТ по России", – заключил он.

Агентство напоминает, что вопрос повышения МРОТ до прожиточного минимума поднимался не раз в последние несколько лет. В начале февраля глава Минтруда сообщал, что минимальная зарплата может быть приравнена к прожиточному минимуму в течение трех-пяти лет. В ноябре минувшего года стало известно, что Госдума может разработать законопроект о поэтапном доведении МРОТ до ПМ.

По словам вице-спикера Госдумы Александра Жукова, среднероссийский прожиточный минимум равен 11 тыс. 200 рублей, а МРОТ в данный момент установлен на уровне 7 тыс. 800 рублей.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.02.2017 09:23
- гость -

Интересно, у нас установят по ценам или по зарплатам?)))

0  0
22.02.2017 09:24
Алекс

Экстремизм, сепаратизм и тупость - если ни на что не влияет, зачем тогда дифференцировать?!

0  0
22.02.2017 09:27
Сергей

Логика есть, но мрот должен быть прямопропорционален доле затрат на энергоносители в цене продукта в зависимости от климатической зоны конкретного региона.

0  0
22.02.2017 09:30
- гость -

22.02.2017 09:24 Алекс

Сперва разберись, что такое МРОТ и что такое ПМ, а не показывай свою собственную тупость.

0  0
22.02.2017 09:39
- гость -

22.02.2017 09:27 Сергей

Если бы так подходить...Думается просто хотят зафиксировать существующее неравенство по регионам. МРОТ сейчас по РФ порядка 7500 руб. Для жителя края эта сумма мало, но хоть что то и значит, а вот для СП Мскв - вообще "непонятка" ! Напр. даже мин. пенсия в Мск 12 000, а средняя по стране 12500! Это за счет региональной доплаты в столице. Поднимут у них МРОТ - значит и увеличат им доплаты!

0  0
22.02.2017 09:44
- гость -

Так МРОТ и устанавливается по регионам. У нас он 9400, если мне память не изменяет. Для внебюджетной сферы, естессно. Бюджетники сюда не входят, у них как обычно меньше.

0  0
22.02.2017 09:46
- гость -

Угу, а еще можно МРОТ да и размер пенсий дифференцировать в зависимости от места проживания(город-село типа в сельской местности жизнь дешевле), ну и как у нас принято в городе не добавят, но селу урежут.

0  0
22.02.2017 10:04
- гость -

А в Москве почему пенсия и мрот должны быть выше? У них продукты и коммуналка дороже? Насколько я знаю дешевле даже.

0  0
22.02.2017 10:20
- гость -

А самая натуральная дискриминация по месту проживания, а это нарушение прав человека

0  0
22.02.2017 10:21
- гость -

Потому что выборы скоро, они там за Путина дуром голосуют. Вот везде мрот уменьшат, а там увеличат. По стране голосовать не очень бегут, а Москва проголосит+ Чечня+чиновники, учителя, старики облапошенные и нате вам ещё срок живите без надежды вылезти из нищеты, которую упорно насаждает президент и правительство.

0  0
22.02.2017 10:24
- гость -

10:04

потому что там рестораны и кино дороже)

0  0
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