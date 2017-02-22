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Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 21 февраля, выразил соболезнования в связи со смертью постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Hill.

По словам республиканца, несмотря на то, что чиновники США порой не соглашаются с коллегами из России, "посол Чуркин сыграл решающую роль в работе с Соединенными Штатами над рядом ключевых вопросов мировой безопасности". Трамп добавил, что его огорчило известие о смерти постоянного представителя РФ при ООН. Республиканец также назвал Чуркина опытным дипломатом, напомнив, что тот проработал со своими коллегами из США в Нью-Йорке свыше 10 лет.

В заключение американский президент выразил соболезнования от имени всего американского народа российскому народу и правительству.

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Напомним, постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался на служебном посту в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, накануне своего 65-летия. Отмечается, что причиной его смерти стал сердечный приступ.