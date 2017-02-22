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Движение остается закрытым на 16 участках региональных дорог в Алтайском крае на территории 21 района, сообщили 22 февраля в ГУ МЧС.

"Всего перекрыто 1095 километров региональных дорог", – указывают в экстренном ведомстве.

На данный момент для движения открыты федеральные трассы, а также автодороги К-05 (Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области) и К-11 (Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай).

Сейчас на расчистке транспортных магистралей региона работают 218 единиц техники.

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"Работает аэромобильная группировка Алтайского края в составе 5 групп (города Алейск, Рубцовск, Змеиногорск, райцентры Шипуново, Поспелиха). Организована работа 31 мобильного пункта обогрева и 31 оперативной группы пожарно-спасательных гарнизонов. Развернуто пять пунктов временного размещения (в ПВР находятся 67 человек)", – добавляют в МЧС.

Сотрудники ГИБДД и спасатели призывают автомобилистов воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.