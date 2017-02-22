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Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Москва) разработали программу, которая распознает необычное поведение людей в толпе, в том числе по манере ходьбы. Данная разработка может найти применение в системах обеспечения безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Агентство уточняет, что речь идет о программе распознавания сложных образов по обычной видеозаписи. Сейчас завершаются работы по доработке программы для распознавания людей в толпе по манере ходьбы, телосложению, стилю одежды и тому подобное.

Руководитель проекта, сотрудник Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Вадим Даньшин подчеркивает, что для работы программы хватит мощности обычных смартфонов, а не дорогого оборудования.

По словам Даньшина, вскоре будут проведены испытания разработки для задач сбора статистики и анализа поведения покупателей и продавцов в крупных ТЦ. В дальнейшем алгоритмы могут использовать для выявления необычного поведения людей, которое зафиксируют камеры наружного наблюдения в аэропортах, вокзалах или на транспорте. "Это актуальная задача для современных IT-систем безопасности", — подчеркнул он.

Отмечается, что сферами применения программы также могут стать игровая виртуальная реальность и все связанное с этим, интерактивная реклама в ТЦ, создание тренажеров для водителей, пилотов, хирургов, военных и пожарных, с автоматической классификацией их действий.