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Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Москва) разработали программу, которая распознает необычное поведение людей в толпе, в том числе по манере ходьбы. Данная разработка может найти применение в системах обеспечения безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
Агентство уточняет, что речь идет о программе распознавания сложных образов по обычной видеозаписи. Сейчас завершаются работы по доработке программы для распознавания людей в толпе по манере ходьбы, телосложению, стилю одежды и тому подобное.
Руководитель проекта, сотрудник Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Вадим Даньшин подчеркивает, что для работы программы хватит мощности обычных смартфонов, а не дорогого оборудования.
По словам Даньшина, вскоре будут проведены испытания разработки для задач сбора статистики и анализа поведения покупателей и продавцов в крупных ТЦ. В дальнейшем алгоритмы могут использовать для выявления необычного поведения людей, которое зафиксируют камеры наружного наблюдения в аэропортах, вокзалах или на транспорте. "Это актуальная задача для современных IT-систем безопасности", — подчеркнул он.
Отмечается, что сферами применения программы также могут стать игровая виртуальная реальность и все связанное с этим, интерактивная реклама в ТЦ, создание тренажеров для водителей, пилотов, хирургов, военных и пожарных, с автоматической классификацией их действий.
Комментарии
Идут два студента-медика, впереди какой-то странной походкой топает старичок. Один из студентов ставит диагноз: — Геморрой. — Скорее, паркинсонизм, -говорит второй. — Спорить будем? — Ну давай! Подошли к старичку и спрашивают, что же у того, и рассказывают о пари. — Все мы немножко ошиблись, -говорит старичок. Вы думали, что у меня геморрой, вы-что паркинсонизм, а я думал, что пукну, и ошибся. . .
Разрабатываемое приложение платное?
Тотальная слежка намечается? Следите за своей походкой.
А я милого узнаю по походке...(с) ))