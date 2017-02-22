Актер Федор Добронравов дал предварительное согласие на участие в праздновании Шукшинских дней на Алтае, которые пройдут в регионе с 18 по 22 июля 2017 года. Об этом в рамках онлайн-конференции на сайте администрации рассказал вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин.

"Сейчас активно ведутся переговоры с известными писателями и кинематографистами об участии в Шукшинских днях на Алтае. Для примера могу сказать, что предварительное согласие дал известный актер театра и кино Федор Добронравов, и сейчас обсуждается вопрос о показе его спектакля по рассказам Василия Шукшина в рамках Шукшинского фестиваля, премьера которого состоится в июне этого года", – сказал Андрей Щукин.

По его словам, уже 21 февраля объявлена заявочная кампания на участие в XIX Всероссийском Шукшинском кинофестивале.



Также сейчас формируется и делегация литераторов. Например, согласие поучаствовать в Шукшинском фестивале дал известный писатель Евгений Водолазкин.

Главная культурная акция региона в этом году пройдет с 18 по 22 июля. Мероприятия Всероссийского фестиваля будут проходить в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Сростках. Также сейчас решается вопрос о проведении некоторых литературных и кинематографических акций в Новоалтайске, Поспелихе и других территориях края.



Отметим, что народный артист России Федор Добронравов известен по своим ролям в театре, кино и на телевидении. Большую популярность актер получил после выхода сериала "Сваты".