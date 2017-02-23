В олимпийском Сочи в шестой раз состоится любительский чемпионат России по хоккею. 18 февраля в Ледовой арене "Бочкари" встретились команды Белокурихи, Бочкарей и Целинного, которые весь зимний сезон боролись за звание лучшей, чтобы получить путевку на сочинский финал Ночной хоккейной лиги, учрежденной по инициативе Президента России Владимира Путина.

"Каждая ледовая дружина в сезоне 2016/2017 провела по 15 встреч с соперниками — таковы условия участия в НХЛ. Финальный день отборочного этапа уже не играл существенной роли — по цифрам турнирной таблицы уже четко вырисовывался победитель, однако и в этот раз участники турнира устроили для зрителей настоящий праздник спорта. События на льду разворачивались динамично, играли с азартом. Могу сказать, что и игроки, и зрители вновь получили массу положительных эмоций", — рассказал региональный представитель НХЛ в Алтайском крае, Валерий Кайгородов.

По итогам игр сезона состоялось награждение лучших игроков:

лучший бомбардир: Кольцов Александр

лучший защитник — Подлесных Сергей

лучший ассистент — Кайгородов Никита

лучший вратарь — Посысаев Игорь

лучший нападающий — Ерохин Олег

лучший снайпер — Струков Александр

лучший тренер — Иушин Александр Анатольевич

лучший судья — Селюнов Евгений

Впереди игроков ждет финал НХЛ. В мае "Бочкари" в составе из двадцати игроков и играющего тренера Александра Иушина отправятся в Сочи соревноваться на всероссийском уровне и защищать честь своего флага. На базе команды "Бочкари" будет формироваться сборная Алтайского края.