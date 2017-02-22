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Актер Киану Ривз назвал условия своих съемок в продолжении "Матрицы"

, ИА "Амител"
По словам исполнившего роль Нео актера, в реализации проекта должны участвовать режиссеры Вачовски

Фото: joyreactor.cc

Знаменитый голливудский актер Киану Ривз, который сыграл главную роль в фантастической трилогии "Матрица", заявил, что готов вернуться во франшизу спустя 14 лет после выхода последней части, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Yahoo Movies.

При этом Ривз отметил, что снимется в ленте только при участии в реализации проекта режиссеров Вачовски. Актер подчеркнул, что они должны будут написать сценарий и снять фильм. "И тогда мы посмотрим, какая будет история, да, это будет странно, но почему нет?" — приводит его слова агентство.

По мнению Ривза, истории и люди в них не умирают.

Агентство отмечает, что концовка трилогии намекает зрителю, что продолжение возможно.

Актеры, исполнившие главные роли в "Матрице", – Киану Ривз (Нео), Керри-Энн Мосс (Тринити) и Лоуренс Фишберн (Морфеус) – недавно вновь встретились на премьере триллера "Джон Уик 2". Фильм стартовал в российском прокате около двух недель назад.

Все три части "Матрицы" сняли братья Вачовски, которые теперь известны как сестры Вачовски после операций по смене пола. Первая часть трилогии вышла на экраны в 1999 году, а следующие две ленты – "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" — в 2003-м.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.02.2017 10:34
- гость -

Матрицу смотрели 18 лет назад! 18! это же целое поколение.

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Киану Ривз обозначил условия съемок в "Матрице 4"
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