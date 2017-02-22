Музыкальный флешмоб проведут в парке Центрального района. Гостей ждут на угощение: горожане смогут купить различную выпечку и блины, всем собравшимся предложат чай и сладости.
Также запланированы различные викторины и конкурсы. Самых смелых приглашают поучаствовать в традиционных масленичных забавах.
Жители и гости краевой столицы увидят выступление лучших артистов города и театрализованное представление "Весенний позитив". Кроме того, в парке "Центральный" проведут музыкальный флешмоб.
Праздник пройдет 24 февраля, начало торжества в 14.00.
Комментарии
суть то его в чем?