Музыкальный флешмоб проведут в парке Центрального района. Гостей ждут на угощение: горожане смогут купить различную выпечку и блины, всем собравшимся предложат чай и сладости.

Также запланированы различные викторины и конкурсы. Самых смелых приглашают поучаствовать в традиционных масленичных забавах.

Жители и гости краевой столицы увидят выступление лучших артистов города и театрализованное представление "Весенний позитив". Кроме того, в парке "Центральный" проведут музыкальный флешмоб.

Праздник пройдет 24 февраля, начало торжества в 14.00.