Первый канал впервые за несколько лет покажет церемонию вручения главной американской кинопремии "Оскар". В прошлые годы главный канал страны по неизвестным причинам отказывался платить за трансляцию, но показывал ее в записи в сокращенном варианте.

Как сообщает ТАСС, трансляция начнется 27 февраля в 00.15 по московскому времени. Церемонию проведет шоумен Джимми Киммел.

В этом году лидером по количеству номинаций является фильм "Ла-Ла Ленд". В главной категории "Лучший фильм" за премию также борются ленты "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Прибытие", Скрытые фигуры", "Манчестер у моря" и "Лунный свет".



