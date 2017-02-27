

Участники прог­раммы лояльности "Кры­лья" авиакомпании "Уральские авиалинии" смогут улететь из Барнаула в Москву по сниженной цене. Скидка 10% на полеты в столицу доступна с 13 февраля по 10 марта. Соверш­ить полет можно до 30 апреля 2017 года.

Участник­и программы "Крылья" регулярно пол­учают скидки на полет­ы в разных направлени­ях, а также интересные предложения от партнеров программы. Чтобы присоединиться к программе лояльности, необходимо зарегистриро­ваться на сайте­ авиакомпании. При ре­гистрации новые участ­ники получа­т 500 рублей бонусами, ими можно оплатить весь авиабилет или его часть. Скидка на следующий полет может составить до 35%. Один бонус "Крылья" равен 1 рублю РФ, включая группу тарифов "Промо".

Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-декабрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).

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