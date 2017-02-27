Участники программы лояльности "Крылья" авиакомпании "Уральские авиалинии" смогут улететь из Барнаула в Москву по сниженной цене. Скидка 10% на полеты в столицу доступна с 13 февраля по 10 марта. Совершить полет можно до 30 апреля 2017 года.
Участники программы "Крылья" регулярно получают скидки на полеты в разных направлениях, а также интересные предложения от партнеров программы. Чтобы присоединиться к программе лояльности, необходимо зарегистрироваться на сайте авиакомпании. При регистрации новые участники получат 500 рублей бонусами, ими можно оплатить весь авиабилет или его часть. Скидка на следующий полет может составить до 35%. Один бонус "Крылья" равен 1 рублю РФ, включая группу тарифов "Промо".
Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-декабрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).
Адрес: 620025, Россия, Екатеринбург, переулок Утренний, 1г
Тел: (343) 272-60-80(81), факс: (343)272-60-00
e-mail: pr@uralairlines.ru
www.uralairlines.com
Комментарии
Намедни летел этой компанией до Москвы - ужасное питание, в самолете не качественная уборка.
Вумник, прежде чем "летать компанией" ты бы грамоте поучился
А компашка действительно "не фонтан"...
Мне нравилась летать с Трансаэро а вот уральцы меня не впечатлили.Ни лайнер,ни питание ни сервис.
Уже лет 7 летаю только S7
Летала в прошлом году УА в Москву дважды, попадала на хорошие скидки. Рейс как рейс. В этом году - Аэрофлот, тоже со скидкой, по 11300 с багажом, но даже сиденья в полете не откидывались.
Уборкой на борту заимается не авиакомпания, а служби аэропорта. Равно как и питанием. АК за это просто деньги порту платят и все. Или вы думали что на каждом самолете летает клининговая и кухонная бригады? )