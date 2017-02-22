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Житель Алтайского края приговорен к штрафу в одну тысячу рублей за плевок в лицо своей фактической теще.
Как сообщили порталу Amic.ru в региональной прокуратуре, в ведомство обратилась женщина. В ходе проверки, проведенной Славгородской межрайонной прокуратурой, было установлено, что инцидент произошел во время ссоры заявительницы со своим фактическим зятем — сожителем дочери.
"Последний плюнул заявительнице в лицо, чем унизил ее честь и достоинство", – отмечают в надзорном ведомстве.
Действия мужчины были квалифицированы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.61 (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).
В итоге мировой суд привлек нарушителя к ответственности, назначив ему штраф в размере одной тысячи рублей.
Комментарии
Это как-то зафиксировали что-ли? Пошла к врачу, сняли слюну?
по-моему 1000 рублей - это второй плевок. Раз 50 в месяц легко плевать можно.
- гость - 22 февраля 2017 г. 10:59 --- если привык работать на тещу - пожалуйста
А как жена-то рада, второй раз.
вот так новость! все новости затмила. теща-то наверное сама хороша, что плевков заслужила, наверняка ссору сама и затеяла. другой бы в лоб прописал, а этот в сердцах сплюнул на тещины словоблудия и вот уж и плевок в итоге со штрафом, ходила с плевком, покуда не взяли днк-анализ и вышло, что слюна-то зятева, ага...
мимо тёщиного дома я без шуток не хожу... то её гвоздь в забор просуну, то манометр покажу.