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Житель Алтайского края приговорен к штрафу в одну тысячу рублей за плевок в лицо своей фактической теще.

Как сообщили порталу Amic.ru в региональной прокуратуре, в ведомство обратилась женщина. В ходе проверки, проведенной Славгородской межрайонной прокуратурой, было установлено, что инцидент произошел во время ссоры заявительницы со своим фактическим зятем — сожителем дочери.

"Последний плюнул заявительнице в лицо, чем унизил ее честь и достоинство", – отмечают в надзорном ведомстве.

Действия мужчины были квалифицированы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.61 (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

В итоге мировой суд привлек нарушителя к ответственности, назначив ему штраф в размере одной тысячи рублей.