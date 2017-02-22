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Компания Samsung намерена вновь начать продажи смартфона Galaxy Note 7 в текущем году, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

Агентство напоминает, что продажи модели Galaxy Note 7 стартовали в Южной Корее 19 августа минувшего года. В начале сентября компания объявила об отзыве с мирового рынка 2,5 миллионов таких телефонов после того, как люди начали сообщать об их возгорании при подзарядке. Подобные инциденты были зафиксированы, в частности, в Соединенных Штатах, Южной Корее и на Тайване. В начале октября Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства данной модели.

Издание со ссылкой на корейский портал Hankyung уточняет, что компания будет продавать модифицированный Galaxy Note 7 на развивающихся рынках (в Индии и Вьетнаме), что позволит минимизировать потери и избежать возможных штрафов за ущерб окружающей среде от властей Южной Кореи из-за неутилизированной партии гаджетов.

Продажи должны стартовать в июне, добавляет издание.

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Газета отмечает, что компания снизила емкость батареи аккумулятора Galaxy Note 7 с 3500 миллиампер в час (mAh, мАч) до 3200 или 3000 мАч.

Напомним, южнокорейское правительство в понедельник, 20 февраля, подтвердило, что дефекты в батареях, в частности, отсутствие надлежащей изоляции, привели к возгоранию смартфонов Samsung модели Galaxy Note 7.