Краевую столицу посетила легендарная группа "Сплин", у которой в Барнауле, судя по полному залу, оказалось довольно много поклонников. Несмотря на то, что в ДК "Моторостроителей" были только сидячие места, людей это не сдерживало – зрители вставали с кресел и танцевали, активно подпевая лидеру команды Александру Васильеву.

Группа привезла в Барнаул свой новый альбом "Ключ к шифру", в который вошло 15 новых композиций. А также музыканты исполнили полюбившиеся многим хиты "Мы сидели и курили", "Терпсихора" и другие. Каждую песню Васильев сопровождал небольшим шуточным комментарием.

В 2017-м группе "Сплин" исполнилось 23 года, но каждым концертом и новым альбомом команда подтверждает свою популярность и неизменную любовь публики. Барнаульский концерт прошел на том уровне, который положен этому коллективу: качественное световое шоу, хороший звук и отличная атмосфера.

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