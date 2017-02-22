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Пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер заявила, что причину и обстоятельства смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина еще предстоит изучить, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

По ее словам, медицинское дело Чуркина в Управление главного медэксперта передал госпиталь. Дальнейшие исследования состоят из токсикологических анализов и других проверок, добавила Болсер, отметив, что они могут длиться несколько недель.

Напомним, Чуркин умер на служебном посту в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков отметил, что после того, как послу стало плохо, его госпитализировали в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где Чуркин и скончался.

СМИ сообщили, что дипломат скончался, предположительно, от сердечного приступа, но официальная причина смерти еще не названа.