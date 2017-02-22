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Новости

Врачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти Чуркина

, ИА "Амител"
По неофициальным данным, Чуркин умер от сердечного приступа

Фото: RTVi

Пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер заявила, что причину и обстоятельства смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина еще предстоит изучить, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

По ее словам, медицинское дело Чуркина в Управление главного медэксперта передал госпиталь. Дальнейшие исследования состоят из токсикологических анализов и других проверок, добавила Болсер, отметив, что они могут длиться несколько недель.

Напомним, Чуркин умер на служебном посту в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков отметил, что после того, как послу стало плохо, его госпитализировали в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где Чуркин и скончался.

СМИ сообщили, что дипломат скончался, предположительно, от сердечного приступа, но официальная причина смерти еще не названа.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.02.2017 11:24
- гость -

Семь российских дипломатов погибли за два месяца – такого не было за достаточно длинный период дипломатической работы России и СССР.

Внезапно умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Ему было всего 64 года. Дипломат умер прямо на рабочем месте, после разговора по телефону с Путиным. А теперь вспомним другие трагические случаи, случившиеся с российскими дипломатами за последние два месяца. 19 декабря прошлого года в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. Ему было 62 года. На следующий день в Москве нашли тело бывшего сотрудника российского МИДа, главы Латиноамериканского департамента ведомства. Он покончил с собой. 27 декабря в Казахстане нашли тело российского дипломата, сотрудника генконсульства, Романа Скрыльникова. Тело нашли в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. 9 января в Афинах нашли мертвым 55-летнего российского консула в Греции. Андрей Маланин был найден мертвым в квартире, находящейся в старом здании посольства России. По предварительным оценкам, смерть, вероятно, объясняется патологическими причинами (возможно, опять болезнь сердца). 14 января в Йемене, как сообщили СМИ, был застрелен посол России. В МИДе, впрочем, информацию опровергли. Но когда 26 января в Индии умер посол России Александр Кадакин, это было уже очевидным фактом. Интересно, что причиной смерти стала “непродолжительная болезнь”, связанная опять.., с сердцем. Послу было 67 лет. И вот теперь внезапная смерть Чуркина.

Подведем итог. Из семи сообщений о гибели российских дипломатов за последние два месяца одно было опровергнуто МИДом. В других случаях факт смерти подтвержден. Два человека были застрелены, один покончил с собой. Еще трое (включая Чуркина) внезапно умерли. Причем, точных причин названо не было.

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22.02.2017 11:25
- гость -

Стали известны некоторые подробности смерти Чуркина в ООН. Чуркин внезапно умер после прямого разговора с Путиным по телефону. Информация стала известна благодаря источнику, которого цитирует российская журналистка Латынина. Дословно: “Дипломат Чуркин скончался в генеральном консульстве России в Манхэттене после разговора с Путиным“. Он не успел даже выйти из посольства, не успел даже дойти до своего кабинета. Вообще ничего не успел. Как сообщается – разговор с Путиным был очень эмоциональны. Затем – средецный приступ и смерть, сообщают очевидцы. Видимо разговор был очень тяжелым, раз так вырубило старика не отходя от станка. А задуматься стоит и другим участникам “крымско-донбасской” аферы. Вполне вреоятно, что некоторых дипломатов и отпетых “ястребов” в окружении Путина будут убирать с авансцены в ближайшее время. Дело в том, что ветер поменялся и Трамп уже не друг, а разговоры повсеместно пишутся спецслужбами США. Что наговорил до этого Чуркин и кому останется тайной, но видима цена была достаточно велика, чтобы прекратить свое существование.

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22.02.2017 11:25
- гость -

Что-то многовато дипломатов умирать стало вдруг. Результат успешной внешней политики?

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22.02.2017 11:32
- гость -

- гость - 22 февраля 2017 г. 11:25 --- молодец. 30 сереренников переведены на Ваш персональный счет. спасибо за сотрудничество

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22.02.2017 11:53
11:25

Ну давай, расскажи нам еще что-нибудь!

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22.02.2017 12:00
Для 11:25

"Ну вы, блин, даете!" Не плющит от гордости за столь буйную фантазию? )))))))))))))))))))))))

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22.02.2017 12:02
- гость -

фантазия буйная, да результат так себе. школота готовится в ЕГЭ по русскому языку

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22.02.2017 12:09
Пузырек

Умер Чуркин, да и мир праху этого человека. Немного веселят называющие его великим дипломатом. Горчаков, Бисмарк - это дипломаты. А Чуркин, на мой взгляд, озвучиватель команд сами знаете кого.

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22.02.2017 12:12
- гость -

А если кто сомневается в словах юльки латыниной или она окажется не права, пусть при встрече плюнет ей в морду.

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22.02.2017 12:14
- гость -

юлька 1000 рублей заработает?

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22.02.2017 12:19
- гость -

Юлька одно время сообщала нам о чём говорил Путин с Патриархом по телефону.Юльке палец в рот не клади.

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22.02.2017 12:31
Кот.Без сапог.

Умер Чуркин, да и мир праху этого человека. Немного веселят называющие его великим дипломатом. Горчаков, Бисмарк - это дипломаты. А Чуркин, на мой взгляд, озвучиватель команд сами знаете кого =========================.

Когда в воду пердишь - пузыри идут. Теперь ясно, почему ты-Пузырёк.

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