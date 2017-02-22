Фото: RTVi
Пресс-секретарь Управления главного медицинского эксперта города Нью-Йорк Джули Болсер заявила, что причину и обстоятельства смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина еще предстоит изучить, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.
По ее словам, медицинское дело Чуркина в Управление главного медэксперта передал госпиталь. Дальнейшие исследования состоят из токсикологических анализов и других проверок, добавила Болсер, отметив, что они могут длиться несколько недель.
Напомним, Чуркин умер на служебном посту в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков отметил, что после того, как послу стало плохо, его госпитализировали в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где Чуркин и скончался.
СМИ сообщили, что дипломат скончался, предположительно, от сердечного приступа, но официальная причина смерти еще не названа.
Комментарии
Семь российских дипломатов погибли за два месяца – такого не было за достаточно длинный период дипломатической работы России и СССР.
Внезапно умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Ему было всего 64 года. Дипломат умер прямо на рабочем месте, после разговора по телефону с Путиным. А теперь вспомним другие трагические случаи, случившиеся с российскими дипломатами за последние два месяца. 19 декабря прошлого года в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. Ему было 62 года. На следующий день в Москве нашли тело бывшего сотрудника российского МИДа, главы Латиноамериканского департамента ведомства. Он покончил с собой. 27 декабря в Казахстане нашли тело российского дипломата, сотрудника генконсульства, Романа Скрыльникова. Тело нашли в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. 9 января в Афинах нашли мертвым 55-летнего российского консула в Греции. Андрей Маланин был найден мертвым в квартире, находящейся в старом здании посольства России. По предварительным оценкам, смерть, вероятно, объясняется патологическими причинами (возможно, опять болезнь сердца). 14 января в Йемене, как сообщили СМИ, был застрелен посол России. В МИДе, впрочем, информацию опровергли. Но когда 26 января в Индии умер посол России Александр Кадакин, это было уже очевидным фактом. Интересно, что причиной смерти стала “непродолжительная болезнь”, связанная опять.., с сердцем. Послу было 67 лет. И вот теперь внезапная смерть Чуркина.
Подведем итог. Из семи сообщений о гибели российских дипломатов за последние два месяца одно было опровергнуто МИДом. В других случаях факт смерти подтвержден. Два человека были застрелены, один покончил с собой. Еще трое (включая Чуркина) внезапно умерли. Причем, точных причин названо не было.
Стали известны некоторые подробности смерти Чуркина в ООН. Чуркин внезапно умер после прямого разговора с Путиным по телефону. Информация стала известна благодаря источнику, которого цитирует российская журналистка Латынина. Дословно: “Дипломат Чуркин скончался в генеральном консульстве России в Манхэттене после разговора с Путиным“. Он не успел даже выйти из посольства, не успел даже дойти до своего кабинета. Вообще ничего не успел. Как сообщается – разговор с Путиным был очень эмоциональны. Затем – средецный приступ и смерть, сообщают очевидцы. Видимо разговор был очень тяжелым, раз так вырубило старика не отходя от станка. А задуматься стоит и другим участникам “крымско-донбасской” аферы. Вполне вреоятно, что некоторых дипломатов и отпетых “ястребов” в окружении Путина будут убирать с авансцены в ближайшее время. Дело в том, что ветер поменялся и Трамп уже не друг, а разговоры повсеместно пишутся спецслужбами США. Что наговорил до этого Чуркин и кому останется тайной, но видима цена была достаточно велика, чтобы прекратить свое существование.
Что-то многовато дипломатов умирать стало вдруг. Результат успешной внешней политики?
- гость - 22 февраля 2017 г. 11:25 --- молодец. 30 сереренников переведены на Ваш персональный счет. спасибо за сотрудничество
Ну давай, расскажи нам еще что-нибудь!
"Ну вы, блин, даете!" Не плющит от гордости за столь буйную фантазию? )))))))))))))))))))))))
фантазия буйная, да результат так себе. школота готовится в ЕГЭ по русскому языку
Умер Чуркин, да и мир праху этого человека. Немного веселят называющие его великим дипломатом. Горчаков, Бисмарк - это дипломаты. А Чуркин, на мой взгляд, озвучиватель команд сами знаете кого.
А если кто сомневается в словах юльки латыниной или она окажется не права, пусть при встрече плюнет ей в морду.
юлька 1000 рублей заработает?
Юлька одно время сообщала нам о чём говорил Путин с Патриархом по телефону.Юльке палец в рот не клади.
Умер Чуркин, да и мир праху этого человека. Немного веселят называющие его великим дипломатом. Горчаков, Бисмарк - это дипломаты. А Чуркин, на мой взгляд, озвучиватель команд сами знаете кого =========================.
Когда в воду пердишь - пузыри идут. Теперь ясно, почему ты-Пузырёк.