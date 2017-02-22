Фото: zmnvest.ru

Кровлю снесло шквалистым ветром со здания школы в Змеиногорском районе Алтайского края, сообщает "Змеиногорский вестник".

На фото с места происшествия видно, как фрагменты кровли лежат на снегу. Всего, по имеющимся данным, сдуло порядка 10 метров кровли.

Издание отмечает, что крыша школы была полностью отремонтирована в 2012 году. В администрации Змеиногорского района порталу Amic.ru сообщили, что в данный момент глава муниципального образования находится на селекторном совещании.

Напомним, с понедельника, 20 февраля, в Алтайском крае царила штормовая погода. В регионе бушевал шквалистый ветер, повсеместно наблюдались сильные метели, произошли перебои в транспортном сообщении.

Читайте также: "Побойтесь Бога, сидите дома". Снежный шторм бушует на алтайских трассах

Компетентный источник рассказал нашему порталу, что инцидент в школе произошел еще 20 февраля. По имеющимся данным, уже объявлен тендер на ремонт кровли.