Жители Барнаула стали обращаться в редакцию Amic.ru с вопросом, почему в поликлиниках им отказываются давать направление на обследование в КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края".

Некое распоряжение

"Педиатр сослалась на некое распоряжение никаких талонов в диагностический центр не выдавать. На вопросы, как теперь проходить обследование, мне пояснили, что это можно сделать за свой счет", – рассказала читательница Ольга.

Также корреспондент портала Amic.ru Ирина Киселева с декабря ждала талон в диагностический центр. Все необходимые анализы были сданы, получено направление от педиатра и подписано заведующей. В детской городской поликлинике №2 корреспонденту сообщили, что все направления аннулированы и больше талонов в диагностический они не выдают. За разъяснениями ситуации было предложено обратиться к участковому врачу.

Учитывая, что таких случаев произошло несколько в разных поликлиниках, портал Amic.ru решил задать этот вопрос напрямую в Министерство здравоохранения Алтайского края.

Талоны есть!

Там нам сообщили, что в системе оказания медицинской помощи в Алтайском крае ничего не поменялось. Более того, количество талонов на обследование в 2017 году было увеличено.

"С 13 января 2017 года для всех краевых медицинских организаций обеспечен не квотированный доступ ко всем медицинским услугам краевых диагностических центров. Порядок направления в краевые и негосударственные диагностические центры, работающие в системе обязательного медицинского страхования, регламентирован статьей 70 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны граждан в Российской Федерации", которой введено понятие "лечащий врач". В медицинских организациях, имеющих прикрепленное для оказания первичной медико-санитарной помощи население и работающих по территориально-участковому принципу, лечащим врачом является участковый терапевт, врач общей практики и участковый педиатр. В случае необходимости проведения диагностических исследований в рамках стандартов оказания медицинской помощи и клинических протоколов лечащий врач при отсутствии возможности проведения диагностики в поликлинике прикрепления обязан направить пациента в любую медицинскую организацию для проведения консультации узкого специалиста и проведения диагностической услуги", – пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что кроме диагностического центра есть возможность пройти бесплатное обследование еще в более чем 30 негосударственных медицинских организациях, которые по полису ОМС и направлению врача проводят диагностические услуги.

Куда жаловаться?

"Срок ожидания диагностических услуг, за исключением компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и консультации узкого специалиста в рамках территориальной программы, должен составлять не более 10 дней", – подчеркивают в Минздраве.

Если вы считаете, что ваши права были нарушены или вам отказались провести бесплатное обследование при наличии соответствующих показаний, обращайтесь в свою страховую компанию или на горячую линию министерства здравоохранения Алтайского края: 8-800-350-35-25.