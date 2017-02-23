Оператор сотовой связи Tele2 объявил о старте продаж линейки 3G-смартфонов Haier по выгодным ценам, специальная цена будет распространяться на пять моделей.

Открывает линейку доступная по цене Aqua A42P. Смартфон оснащен сенсорным экраном с диагональю 4 дюйма, поддерживает работу двух SIM-карт и имеет встроенную память объемом 4 Гб, которую можно легко расширить с помощью карты microSD до 32 Гб. Устройство работает под управлением операционной системы Android 5.1. Четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц позволит владельцам гаджета пользоваться всеми возможностями мобильных приложений, просматривать фото и видео, общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Кроме Haier Aqua A42P, в салонах связи и интернет-магазине оператора представлены смартфоны Haier Terra T50, Haier Terra T52 и Haier Terra T54. Мобильные устройства серии Terra имеют более широкие дисплеи, защитное суперпрочное стекло Dragon Tail, корпус из прочного пластика.Стоимость смартфонов Haier серии Terra – от 4 990 рублей до 7 990 рублей.

Цена на гаджеты действительна без подключения дополнительных услуг.

"Мы хотим сделать быстрый мобильный интернет максимально доступным – для этого специально договариваемся с крупными производителями, чтобы обеспечить цены, действительно интересные покупателям. Мы будем содействовать увеличению доли смартфонов в крае, предлагая посетителям наших салонов не только дорогостоящие модели А-брендов, но и доступные по цене смартфоны – такие, например, как Haier Aqua A42P или Tele2 Mini", — рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае, Евгений Богач.