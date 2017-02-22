Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Использование робототехнических подводных комплексов в ходе поисков вертолета Robinson в акватории Телецкого озера пока не дает результата.

Напомним, дополнительное современное поисковое оборудование доставили в Республику Алтай сотрудники спасательного центра "Лидер", прибывшие из Москвы.

За сутки с помощью робототехнических комплексов было обследовано 0,76 квадратных километра дна.

"Приборы опускаются на дно и позволяют получать на мониторы, установленные на теплоходе, координаты различных объектов и видеоизображение. Поиски ведутся, как только позволяют погодные условия и на озере устанавливается штиль. Всего с начала поисков уже проверено более одного квадратного километра дна озера, пока найти ничего не удается", – сообщают в ГУ МЧС по Республике Алтай.

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Напомним, что наземная поисковая операция на Телецком озере прекращена. Спасатели продолжают проводить аэровизуальное обследование акватории и работу на воде.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что данные о крушении вертолета Robinson в акватории Телецкого озера поступили вечером 12 февраля. Поисковая операция была развернута с утра 13 февраля. В ходе поисков были обнаружены фрагменты воздушного судна.

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В первый день поисков в озере нашли тело женщины. Сейчас уже установлено, что это Елена Ракитская — супруга пилота вертолета Дмитрия Ракитского. Кроме них, по имеющимся данным, на борту летательного аппарата находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело. Расследование также ведут эксперты Международного авиационного комитета.