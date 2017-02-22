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Компания Apple представит на весенней презентации масштабное обновление линейки планшетов iPad. Об этом сообщают "Hi-Tech Вести" со ссылкой на японский сайт Mac Otakara.

По данным его источников, обновление получат все iPad с экранами 7,9 (mini), 9,7 (Air) и 12,9 (Pro) дюйма. Также модельный ряд пополнит еще один "профессиональный" планшет с экраном 10,5 дюйма.

По данным издания, новинки презентуют в марте. Новой модели прочат поддержку интерфейса Smart Connector, который обеспечивает двусторонний обмен данными (он позволяет подключать к планшету, например, клавиатуру Smart Keyboard), четыре динамика, дисплей True Tone, а также 12-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой и тонкие рамки по бокам экрана. Предполагается, что продажи новой версии iPad начнутся позже остальных.

Также, по данным японского сайта, на презентации американская компания продемонстрирует iPhone 7 в красном исполнении и анонсирует модель 4-дюймового iPhone SE, объем памяти которого составит 128 гигабайт.

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Подчеркивается, что линейка iPad не обновлялась с сентября 2015 года, когда представили 12,9-дюймовый iPad Pro и iPad Mini 4. В марте прошлого года показали лишь одну модель – iPad Pro с уменьшенным до 9,7 дюйма экраном.

Новые модели, предполагает издание, помогут Apple оживить продажи iPad, снижающиеся с начала 2014 года. Уточняется, что отсутствие новых планшетов на осенней презентации привело к падению объемов продаж и "планшетной выручки" компании на 20% в I квартале этого года.