Фото: vk.com/barneos22

Прорыв воды с нечистотами произошел в ночь на среду, 22 февраля, в Барнауле.

По данным очевидцев в паблике Barnaul 22, коммунальная авария произошла в районе пересечения улиц Гридасова и Малахова. Также горожане сообщили, что дурнопахнущая масса добралась до путепровода на пересечении Малахова с Павловским трактом.

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Происшествие вызвало весьма едкие комментарии пользователей сети. Один из барнаульцев заметил: "А чего это другие могут, а я нет?" – подумала канализационная труба и лопнула".

К утру последствия ЧП были ликвидированы.