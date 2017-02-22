Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки? Помните эту веселую песенку? Девушки портала Amic.ru в преддверии главного мужского праздника – Дня защитника Отечества – задумались, из чего же сделаны наши мужчины. И в итоге решили составить на основе многочисленных исследований (британских и не только) и интересных фактах о представителях сильной половины человечества шуточную инфографику.
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Комментарии
Так это недоумки англичане
Как мужик заявляю: бред это все.
Весело!
За секс - согласен, ну и там, где лучше)