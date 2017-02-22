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Отношение граждан США к российскому президенту Владимиру Путину изменилось в лучшую сторону, особенно среди сторонников правящей Республиканской партии. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Gallup, передает ТАСС.

По словам авторов исследования, американцы стали видеть главу РФ в лучшем свете, чем два года назад, когда они проводили аналогичный опрос. Сейчас 22% говорят, что придерживаются благоприятного мнения о Путине, а в 2015 году таких людей было лишь 13%. Подчеркивается, что доля людей, которые положительно относятся к российскому президенту, достигла максимума с 2003 года.

При этом негативный рейтинг главы государства остался неизменным – на уровне 72%. Социологи отмечают, что уменьшилось число американцев, у которых нет никакого мнения о Путине.

Организаторы исследования объясняют, что одной из главных причин подъема положительного рейтинга президента России в текущем году является улучшившийся взгляд на него со стороны республиканцев.

Американский лидер, представитель Республиканской партии Дональд Трамп "хочет улучшить отношения с Россией после "заморозков" в этих отношениях при предыдущем президенте" демократе Бараке Обаме, отмечают исследователи.

По их подсчетам, доля республиканцев в Штатах, которые положительно относятся к Путину, подскочила с 2015 года на 20% – до 32%. Число независимых избирателей, которые стали лучше думать о главе РФ, также существенно увеличилось – с 12% до 23%. Среди демократов доля позитивных отзывов увеличилась на 5% – до 10%.

Подчеркивается, что опрос службы Gallup проводился с 1 по 5 февраля и охватил более 1 тысячи совершеннолетних жителей Соединенных Штатов по всей территории страны.