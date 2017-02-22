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Новости

Автомобили Mercedes-Benz начнут собирать в России

, ИА "Амител"
Инвестор обещает вложить в проект не менее 15 млрд рублей

Фото: ru.hotcarfans.com

В 2019 году в Подмосковье начнут производить автомобили Mercedes-Benz. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Агентство сообщает, что обе стороны уже подписали инвестконтракт на строительство завода. Он будет расположен на территории индустриального парка Есипово. Известно также, что автоконцерн Daimler вложит в проект 15 млрд рублей. В результате строительства завода будет создано более 1000 рабочих мест. Предполагается, что производить он сможет до 20 тысяч автомобилей в год. Срок инвестиционного контракта составляет девять лет. 


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Комментарии

22.02.2017 13:10
- гость -

Однако санкции дей1ствуют.

0  0
22.02.2017 13:24
- гость -

На выходе жигули?))

0  0
22.02.2017 13:30
Сергей

Дешовая рабочая сила или мы тупые?

0  0
22.02.2017 13:39
- гость -

для кого? народ нищает, о каких мерседесах можно говорить?

0  0
22.02.2017 13:45
Массаж мозга

"Автомобили Mercedes-Benz начнут собирать ..." -------- Так хотелось прочитать "на Алтае" А на Алтае пока собирают вещи...

0  0
22.02.2017 13:49
- гость -

22.02.2017 13:24 - гость - На выходе жигули?)) Может не все такие как вы?! Кто виноват, что такие как вы, не только черноротые, но и криворукие!

0  0
22.02.2017 13:49
Массаж мозга

"народ нищает, о каких мерседесах можно говорить?" ------ ну какой-то процент богатеет. А даже 1% это почти полтора миллиона человек. 20 тыс. Мерседесов они раскупят влёгкую.

0  0
22.02.2017 13:50
- гость -

гость 13:10 не санкции, а пошлины

Сергей ни то и не другое, Мерседес хочет продавать свои авто в РФ, а благодаря заводу - ввозить он теперь будет не авто, а комплекты для его сборки, пошлины на это ниже. Не думаю, что завод будет работать на экспорт

гость 13:39 для народа уже есть автоваз

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22.02.2017 13:58
Слёзы Байденa

Мамсаж,так раэдай свои моллионы баксов нуждающимся! Ести только они у тебя есть,чудище! Хе,хе,хе!

0  0
22.02.2017 14:03
- гость -

в подмосковье строят производства. рабочие места, зарплаты... а на Алтае опа...

ЗЫ для 13:50 согласно законодательства локализация производства (т. е. использование местных составляющих в элементной базе авто) начиная с 2018 года должна достигать 70%. то есть не просто ввоз комплектов, а именно производство будет.

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22.02.2017 14:07
- гость -

- гость - 22 февраля 2017 г. 14:03 на Алтае, вместо производства строят кластеры

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22.02.2017 14:18
- гость -

Просто в Фатерлянде мерсы берут только россияне или русские. Европейцы как-то больше на великах.

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