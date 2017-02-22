В 2019 году в Подмосковье начнут производить автомобили Mercedes-Benz. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.
Агентство сообщает, что обе стороны уже подписали инвестконтракт на строительство завода. Он будет расположен на территории индустриального парка Есипово. Известно также, что автоконцерн Daimler вложит в проект 15 млрд рублей. В результате строительства завода будет создано более 1000 рабочих мест. Предполагается, что производить он сможет до 20 тысяч автомобилей в год. Срок инвестиционного контракта составляет девять лет.
Комментарии
Однако санкции дей1ствуют.
На выходе жигули?))
Дешовая рабочая сила или мы тупые?
для кого? народ нищает, о каких мерседесах можно говорить?
"Автомобили Mercedes-Benz начнут собирать ..." -------- Так хотелось прочитать "на Алтае" А на Алтае пока собирают вещи...
22.02.2017 13:24 - гость - На выходе жигули?)) Может не все такие как вы?! Кто виноват, что такие как вы, не только черноротые, но и криворукие!
"народ нищает, о каких мерседесах можно говорить?" ------ ну какой-то процент богатеет. А даже 1% это почти полтора миллиона человек. 20 тыс. Мерседесов они раскупят влёгкую.
гость 13:10 не санкции, а пошлины
Сергей ни то и не другое, Мерседес хочет продавать свои авто в РФ, а благодаря заводу - ввозить он теперь будет не авто, а комплекты для его сборки, пошлины на это ниже. Не думаю, что завод будет работать на экспорт
гость 13:39 для народа уже есть автоваз
Мамсаж,так раэдай свои моллионы баксов нуждающимся! Ести только они у тебя есть,чудище! Хе,хе,хе!
в подмосковье строят производства. рабочие места, зарплаты... а на Алтае опа...
ЗЫ для 13:50 согласно законодательства локализация производства (т. е. использование местных составляющих в элементной базе авто) начиная с 2018 года должна достигать 70%. то есть не просто ввоз комплектов, а именно производство будет.
- гость - 22 февраля 2017 г. 14:03 на Алтае, вместо производства строят кластеры
Просто в Фатерлянде мерсы берут только россияне или русские. Европейцы как-то больше на великах.