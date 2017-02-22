В 2019 году в Подмосковье начнут производить автомобили Mercedes-Benz. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Агентство сообщает, что обе стороны уже подписали инвестконтракт на строительство завода. Он будет расположен на территории индустриального парка Есипово. Известно также, что автоконцерн Daimler вложит в проект 15 млрд рублей. В результате строительства завода будет создано более 1000 рабочих мест. Предполагается, что производить он сможет до 20 тысяч автомобилей в год. Срок инвестиционного контракта составляет девять лет.