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Полицейские в Заринске задержали 30-летнего мужчину по подозрению в угоне автомобиля "Волга", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что накануне ночью компания распивала спиртное в одной из квартир многоэтажного дома в Заринске. Один из гостей незаметно взял ключи от "Волги", которая принадлежала хозяину квартиры, а затем решил воспользоваться ими и неправомерно завладел припаркованным во дворе дома автомобилем. Об отсутствии машины владельцу сообщил другой гость, после чего они вызвали полицейских.

Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители остановили машину под управлением подозреваемого на улице Металлургов. Угонщика задержали.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В пресс-службе подчеркивают, что задержанный мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.