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Новости

Киев призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

, ИА "Амител"
Глава МИД Украины призвал Совбез ООН к реформам из-за права вето России

Лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН предложил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает РИА Новости.

"Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать на "кровавые конфликты", несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", – сказал Климкин на заседании Совбеза по вопросам нерешенных конфликтов в Европе.

Руководитель этого внешнеполитического ведомства заявил, что Россия продолжает "разжигать" конфликты. Климкин сказал, что членство России в Совбезе является фундаментальной проблемой.


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Комментарии

22.02.2017 13:46
- гость -

И ведь лишат! Распоясались совсем из за нашего "конструктивного подхода" к мировым и своим проблемам. Мы уже не только по голове, но и по рукам никому не бьём! А только пальчиком, пальчиком грозим...

0  0
22.02.2017 13:51
Миротрворец

Гость от 13:48,не ссы,твоя страна 404,уже давно этого лишена,свидомит,малость ломом не добит!

0  0
22.02.2017 13:54
Слёзы Байдена

А лишалко,то хоть на 8 см, выросла,школота? Не?

0  0
22.02.2017 13:55
- гость -

22.02.2017 13:51 Миротрворец

Теперь ещё раз и членораздельно! А то непонятно, толи с похмелья, толи покурил, толи от рождения такой...

0  0
22.02.2017 13:57
- гость -

это просто сотрясение воздуха) никто ничего не сделает)

0  0
22.02.2017 13:59
ckfdf

Два вопроса - А Климкин это кто? и А Украина это где? И больше никакого обсуждения сия "новость" не достойна. Слишком много внимания недогосударству.

0  0
22.02.2017 14:02
- гость -

все тявкают и тявкают, как моська на слона

0  0
22.02.2017 14:08
Массаж мозга

Для этого надо или менять Устав ООН, или исключать РФ из СБ ООН, но в любом случае за это должна проголосовать Россия. Вот такой заколдованный круг. Выгнать Россию можно только, развалив ООН, и создав что-то новое.

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22.02.2017 14:09
- гость -

У Климкина очередной климакс.

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