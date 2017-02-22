Лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН предложил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает РИА Новости.

"Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать на "кровавые конфликты", несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", – сказал Климкин на заседании Совбеза по вопросам нерешенных конфликтов в Европе.

Руководитель этого внешнеполитического ведомства заявил, что Россия продолжает "разжигать" конфликты. Климкин сказал, что членство России в Совбезе является фундаментальной проблемой.